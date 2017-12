Taleb Tahar fait vibrer Tizi

Par DDK | Il ya 22 heures 14 minutes | 1466 lecture(s)

Un gala artistique a été organisé, dans l’après-midi d’avant-hier, par le chanteur Taleb Tahar, à la salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, en présence d’une assistance très nombreuse.

En effet, la salle était pleine de fans et d’invités venus de France, d’autres wilayas, notamment Tiaret, Béjaïa, Tazmalt, pour assister à ce spectacle «magnifique». Au lever de rideau, trois chanteurs, Djamy Kerdja, Seggar Mohamed et Omar Sidi Saïd, ont interprété chacun une chanson. Puis le moment fort était la prestation du chanteur Taleb Tahar, qui a puisé dans les anciennes chansons telles «Yesnagh askadh imanis» (Taqbalit est notre langue, avec nous elle se redressera et l’Algérie se portera bien), une chanson qui a suscité l’adhésion de la salle. Le chanteur a également chanté quelques chansons de son nouvel album «Lefhama», dans lequel il fait allusion à l’ignorance de toute personne qui s’obstine à ne rien comprendre de la situation : passé, présent et futur : «Si tu ne comprends pas, prends tes bagages et va-t-en !» «Jida» est une illustration que le chanteur voudrait apporter mais aussi rappeler à la génération actuelle que sans le passé, le présent et le futur ne se construisent pas. Il chante : «Ô grand-mère, j’ai trouvé la clé/ je voudrai ouvrir la porte de l’ancienne maison / Pour voir les produits de notre patrimoine… «Ayamudhin asvar ur tsur» (Ô malade patiente, ne pleure pas), est un hommage que le chanteur a voulu rendre à tous les chanteurs malades, à travers trois chanteurs amis cités plus haut. Il n’a pas omis de chanter la JSK qui traverse des turbulences, en souhaitant qu’elle les surmontera. Des diplômes de participation ont été remis, par la suite, à chacun des membres de l’orchestre et des cadeaux à Taleb Tahar, dans la joie et dans une salle qui résonnait d’applaudissements et de youyous de femmes présentes en force à ce rendez-vous.

M A Tadjer