Siɣed itran-ik sur le marché

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 284 lecture(s)

Le nouvel album du chanteur kabyle Brahim Tayeb, intitulé Siɣed itran-ik, est dans les bacs.

Un opus composé de six chansons traitant, comme à l’accoutumée, différents thèmes et problématiques. «Je chante le drame humain et je suis toujours à la quête des compositions originales et de nouvelles tonalités», disait le guitariste et luthiste dans une conférence de presse qu’il a animée, hier, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la sortie de ce nouvel album. Abordant ce manque d’intérêt pour la culture, en général, par les jeunes, Brahim Tayeb n’y va pas avec le dos de la cuillère pour déduire : «L’ignorance peut nous détruire et il est temps de ressusciter cette curiosité qui manquait à nos jeunes». Interpellé par un fan quant à l’utilisation de la langue française dans ses interventions, le chanteur répliquera : «L’essentiel c’est ce qu’on dit. Et puis, le fait de maîtriser plusieurs langues est un adjuvant pour découvrir d’autres horizons et s’ouvrir, par ricochet, aux différentes cultures. En tout état de cause, une interculturalité est une condition sine qua non dans la promotion de notre musique». Amateur des rencontres de proximité sans trop de protocole, l’auteur de la chanson mythique «Ussan-nni», un vrai chef-d’œuvre composé à la fin des années 1980, a improvisé un récital musical juste après sa conférence de presse, avec son instrument fétiche, une guitare acoustique. «L’artiste a besoin d’une interaction directe avec le public. Plus l’espace est restreint, plus l’interaction est meilleure. Dans ces petits espaces, on pouvait discuter de tout et sans aucune barrière», soutiendra-t-il. Dans une ambiance conviviale, Brahim Tayeb a égayé les présents avec un cocktail de ses tubes, en faisant revisiter quelques unes de ses anciennes chansons, à l’instar de «Axxam», «Lɣiba-m», «Ussan-nni», entrecoupées par de nouvelles compositions. Le rendez-vous a été clôturé par une rencontre autour de son nouvel album avec une vente-dédicace. Ce produit contient les titres suivants : Tizi n lexrif, Tiflukin, Afennan, Snitra, Sedhuyeɣ kan iman-iw et Siɣed itran-ik. Auteur, compositeur et interprète, Brahim Tayeb compte, à son actif, neuf albums. Il s’est produit dans plusieurs salles de spectacles en Algérie, notamment à Alger, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Oran… Il a participé, également, à des festivités et journées culturelles à l’étranger, en France, Canada, Syrie, entre autres.

Farida Elharani