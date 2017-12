Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 260 lecture(s)

Les vacances d’hiver sont mises à profit par le théâtre régional Kateb Yacine qui a lancé des journées théâtrales pour les enfants, depuis le 23 décembre et jusqu’au 6 janvier 2018. Pour la première journée, samedi dernier, un spectacle de clowns «Kiki et Jimi» a été proposé aux enfants, venus nombreux accompagnés de leurs parents. Un spectacle assuré par deux étudiants qui mettent leur talent au service des enfants. Et ces derniers n’ont pas boudé leur plaisir, criant de joie, applaudissant et interpellant les clowns qui s’étaient rapprochés d’eux en traversant la salle. «C’est une véritable fête à laquelle les enfants ont assisté, ils y ont même pris part», s’exclameront des parents. Quant aux artistes, ils nous diront : «Nous avons voulu faire du spectacle un véritable dialogue entre nous et les enfants, dans leur langue maternelle. Il fallait les amuser mais aussi les faire réagir et leur faire tirer une morale». Le spectacle de clowns fut suivi de chansons interprétées par une chorale et la voix des enfants résonna dans toute la salle.

M A Tadjer