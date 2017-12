Plusieurs programmes au menu

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 275 lecture(s)

Le visiteur de la ville d'Azazga remarquera sûrement l'animation particulière de ces derniers jours, avec son lot de lèche-vitrines et de frénésie des achats à l'approche des fêtes de fin d'années. Mais aussi cette période des vacances scolaires est mise à profit pour proposer plusieurs programmes d'animation pour enfants. Première escale, le supermarché Priba, où la laiterie Soummam a installé, au niveau du parking de ce supermarché, des jeux pour enfants. Plusieurs gonflables, un train magique, des toboggans et des trampolines font le bonheur des centaines, voire des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents. On se bouscule pour se frayer un chemin vu le nombre important que draine cet espace, même si ce créneau, à savoir les espaces de jeux et de loisirs, est encore vierge dans la région. Des ateliers de dessins sont aussi proposés ainsi que des dégustations des produits de l’entreprise Soummam. Ce sont donc de nouveaux modes de marketing, de communication et de publicité qui font leur apparition avec comme objectif principal de rehausser l'image de marque d'une entreprise innovatrice dans ce domaine. Cet espace de jeu durera un mois avant de déménager vers la ville voisine de Freha. Au niveau de la maison de la culture Krim Belkacem, un programme pour enfants, qui a débuté le 23 décembre dernier et qui durera jusqu'au 29 de ce mois, a été élaboré. Au menu, des projections, des expositions, des ateliers d'écriture et de dessin, des clowns et des magiciens. Samedi dernier, premier jour de ce programme, le hall de cette institution a abrité une exposition des travaux des ateliers pédagogiques, une exposition de photographie pour enfants avec la participation des établissements scolaires et la projection de film diaporama (festival lire en fête 7ème édition), alors que la salle de spectacles a abrité un spectacle de clown «Kimous et Kouki», avec Brahim et Youcef. Quant à l'espace des ateliers pédagogiques, il a vu l'animation d'un atelier de travaux manuels suivi de déguisement. Dimanche dernier, une exposition permanente, l'animation d'un atelier de dessin suivi de déguisement et la présentation d'une pièce théâtrale pour enfants étaient au menu.

Mohand. I