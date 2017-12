La Paix, d’Iladis, en vente dans les librairies

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 317 lecture(s)

L’art de la caricature est inné chez Sid Ali Yessad, plus connu sous le nom d’Iladis. Il prend à revers les rentiers de la pensée figée, en maniant la dérision avec tact et talent.

Né en 1985 à Béjaïa, Iladis est diplômé de l’école régionale des beaux arts de Batna. Cet artiste vient de publier ses caricatures dans un recueil, en vente dans les librairies, qui s’intitule «La Paix», où il étale ses talents. Professionnel du «trait grossi», le jeune caricaturiste vit sa passion, en représentant, à coups de crayon, les vices, les mœurs, les défauts et les mensonges. Dans ses caricatures, Iladis veut se frayer un chemin à travers l’actualité, en croquant la misère sociale, les conflits qui ravagent plus d’un pays et le revers des puissants de ce monde. Loin des projecteurs, Iladis sait, pourtant, croquer les traits d’une femme maltraitée, d’un citoyen lambda en quête désespérée de jours enchanteurs, d’un handicapé oublié, d’un peuple dominé ou voué à l’hégémonie d’un envahisseur. Le dessinateur a été distingué plusieurs fois, notamment en remportant en 2010 le 1er prix du concours national de la caricature. Avec l’histoire «Ennemi inconnu», il a contribué à l’album collectif «Monstres», publié aux éditions Dalimen en 2012, et ce au terme d’un stage encadré par le dessinateur belge, Etienne Schreder. Au cours de la même année, Iladis a obtenu le prix du meilleur graphiste au concours des jeunes talents au Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA). De 2012 à 2015, le jeune dessinateur est recruté comme caricaturiste au quotidien d’information «Reporters». Il a, par la suite, rejoint le quotidien «la Cité», pour exercer le même métier.

