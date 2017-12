Des productions littéraires pour les enfants

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 278 lecture(s)

«J’apprends les animaux», «Dictionnaire illustré», «Apprendre le français pour les arabophones» et «Dialogues et mots: animaux et oiseaux» sont les ouvrages du jeune auteur, Aït Amar Samia. «J’apprends les animaux» est sorti en 2015 en trois langues, à savoir en français, arabe et anglais. «Dictionnaire illustré», en tamazight, français, arabe et anglais, est, quant à lui, accompagné d’illustrations en couleurs. Sorti en 2016, «Apprendre le Français pour les arabophones» est un ouvrage conçu, pour faciliter la tâche à beaucoup de citoyens qui n’ont pas eu la chance d’apprendre cette langue étrangère. Le quatrième ouvrage de cette jeune femme, «Dialogue et mots : animaux et oiseaux», est exclusivement en français. Contacté, l’auteur nous confie: «Je suis étudiante en Master 2 en biologie et j’enseigne dans une école privée. Pour réaliser ces livres, il m’a fallu deux ans de recherches». Il est à noter que les manuels sont disponibles dans les librairies au prix de 200 DA.

M. A. Tadjer