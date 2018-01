Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 290 lecture(s)

«Je fais toujours un parallèle entre deux de nos grands hommes, à savoir Saïd Boulifa et Mouloud Mammeri. Ils eurent pratiquement le même parcours. Chacun d’eux a travaillé pour la réhabilitation de notre culture millénaire. Leurs travaux se ressemblent. Pourtant, il y a entre eux soixante ans. Ils suivirent le même cheminement ; écrivains, linguistes, chercheurs et penseurs. Concernant Yennayer, journée chômée et payée, il vaut mieux voir la bouteille à moitié pleine que de la voir à moitié vide. Il faut aussi souligner que le flambeau est remis de la génération 80 aux lycéens et collégiens qui ont exprimé, dernièrement, leur mécontentement au rejet d'une loi permettant la généralisation de tamazight.»

A.O.