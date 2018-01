Les enfants ont beaucoup apprécié !

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 279 lecture(s)

Le théâtre Kateb Yacine était plein, dans l'après-midi du samedi 30 décembre 2017, lors de la présentation de la pièce théâtrale Ccena Ldyur (Le chant des oiseaux) de Fouzia Aït El Hadj. Les enfants sont venus nombreux, accompagnés de leurs parents, pour se divertir durant une heure et tirer des enseignements de cette pièce, réalisée déjà en 2008 et continuant à drainer un jeune public. Nacera Benyoucef, dans le rôle de la fille et d’une vendeuse dans un magasin d’oiseaux, ajoute un piment à cet environnement, en discutant avec les oiseaux en cage qui étaient malheureux et qui ne voulaient pas chanter. Elle les console, en leur demandant s’ils voulaient manger et boire. Les oiseaux se sentent, en effet, prisonniers et veulent être libérés, ce que la vendeuse avait compris. Ainsi, elle leur ouvre la porte de la cage, émerveillant ainsi les enfants présents qui applaudissent fortement et crient de joie. Le propriétaire du magasin arrive en habits traditionnels, un pantalon arabe et turban. Il se rend compte que les oiseaux ne sont pas en place. Ne sachant que dire, elle finit par lui dire qu’elle les avait libérés. Le vieux est pris d’un malaise. Dans un autre acte, c’est la nuit, et les animaux sauvages sortent de leurs tanières. La fille est terrorisée par le chacal, le tigre, l’ogre et le magicien. Aïmen Nacim joue le rôle du prince qui promet de sauver la fillette, mais le magicien lui jette un mauvais sort, en le transformant en arbre. La fillette tend un piège pour le magicien, en lui donnant du miel et du beurre empoisonnés. Cette scène a provoqué un silence total dans la salle. Le magicien les goûte et tombe raide mort, provocant ainsi une explosion de joie qui résonne dans la salle.

M. A. Tadjer