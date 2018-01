L’autre hommage à Dihya Lwiz

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 262 lecture(s)

À l’initiative de l’association socioculturelle Agraw du village Takhlidjt, un vibrant hommage sera rendu, demain, à la mémoire de la romancière et poétesse Dihya Lwiz, décédée le 29 juin dernier des suites d’une longue maladie.

Pour l’occasion, un riche programme est concocté par les membres de l’association, entre autres, une exposition, une projection et des témoignages sur la vie de la défunte, en passant en revue son immense talent, ses écrits, ses poèmes, mais aussi ses qualités morales et ses valeurs humaines. De même, il est programmé la déclamation de poèmes ainsi que la lecture de textes de la poétesse Dihya Lwiz. La bibliothèque municipale de Chemini abritera, aussi, une conférence-débat sous le thème «Histoire du roman kabyle» animé par Larbi Yahioun, enseignant et auteur kabyle. Dihya Lwiz, de son vrai nom Louiza Aouzellag, a rendu l'âme le 29 juin 2017 à l’âge de 32 ans. D’expression trilingue (tamazight, arabe, français), la jeune romancière plusieurs œuvres à son actif. Son dernier roman écrit en tamazight est intitulé «Ger igenni d tmurt» (entre ciel et terre), qui a été récompensé du prix Mohamed Dib 2016. «C’est un devoir de mémoire que de rendre un hommage à la talentueuse défunte Dihya Lwiz. Cette jeune romancière a su subjuguer les lecteurs par son immense talent que d’aucuns ne peuvent nier», dixit un membre de l’association Agraw.

Bachir Djaider