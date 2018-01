Sortie prochaine d'un album inédit de Brahim Izri

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 335 lecture(s)

Le directeur général de l'Office Nationale des Droits d'Auteur et des Droits voisins (ONDA), M. Sami Bencheikh, a annoncé la sortie d'un album inédit du chanteur, Brahim Izri. Cet album a été achevé, juste avant la mort du chanteur qui est survenue le 3 janvier 2005, à Paris. Brahim Izri, du village d’Aït Lahcene, commune d’Aït Yenni qui l'a vu naître le 12 janvier 1954, est un grand nom de la chanson kabyle moderne. Dès son jeune âge, cet artiste fréquente la Zaouia de son grand-père, Hadj Belkacem, où on récitait des chants liturgiques et des dikrs. On peut dire que Brahim s’est baigné très jeune dans cette ambiance musicale, ce qui ne manquera d'influencer sa musique, car il reprendra les chants liturgiques, mais avec une orchestration moderne, comme ce fut le cas pour la chanson «lbudala». Les années 70 ont vu une nouvelle génération de chanteurs kabyles, avec des chansons engagées et une musique moderne, qui a porté très haut le flambeau de cette culture. Cette génération, avec notamment Idir, Abranis, Djamel Allam et Ferhat, a donné ses lettres de noblesse à la musique kabyle, en particulier, et algérienne, en général. Faisant partie de cette génération, Brahim Izri a, d’abord, fondé le groupe «Igoudar», a côtoyé Idir et a, ensuite, entamé une carrière solo. Il produira plusieurs albums qui ont connu des succès, à l'instar de «Ctudd iyi», «Ay ajjewwaq», «Lbudala» et autres. Brahim Izri est connu pour son engagement en faveur de l’émancipation et des droits de la femme. En 2001, lors des événements du printemps noir, il a organisé, avec l’association des chauffeurs Taxi Kabyles, plusieurs manifestations en soutien à la Kabylie, en France et à Bruxelles.

M. I.