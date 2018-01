Le magicien Salim captive les enfants !

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 265 lecture(s)

Très beau spectacle que celui présenté par Salim le magicien de Bejaïa au théâtre régional de Tizi-Ouzou jeudi dernier. La salle et le balcon étaient archipleins d’enfants accompagnés de leurs parents. Ce fut une belle ambiance. Les enfants ont été subjugués par les tours de magie qui ont bluffé même les parents. Les tours se sont succédé, avec rubans et foulards de toutes les couleurs. Ce qui enchanta les enfants, c’est le fait que le magicien les a impliqués dans ses tours, les invitant tour à tour à monter sur scène pour l’assister. Trois tours ont littéralement sidéré l’assistance et provoqué des salves d’applaudissements : L’emblème national tiré d’un étui ; Un autre drapeau sorti d’une boîte sans que l’enfant qui était sur la scène ne s’en rende compte ; Un livre aux pages blanches qui se remplit comme par enchantement de dessins. Après la fin du spectacle, le magicien Salim se prêtera volontiers à une séance de photos souvenirs avec les enfants qui furent au comble de la joie. De belles vacances d’hiver donc pour les enfants, grâce au beau programme riche et varié qu’a tracé pour eux le théâtre régional Kateb Yacine.

M A Tadjer