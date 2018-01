Des artistes se mobilisent pour Belkhir Mohand Akli

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 357 lecture(s)

L’appel est venu de l’émigration, mais a vite été repris par des artistes et des citoyens de la commune de Boudjima, pour aider le chanteur Belkhir Mohand Akli.

L’appel, lancé par le cinéaste Younes Boudaoud, est adressé spécialement aux artistes kabyles qui ont côtoyé ce grand artiste aujourd’hui vivant dans un dénuement total affaibli par la maladie. Largement repris par les jeunes artistes locaux via les réseaux sociaux comme Facebook, l’appel est destiné à constituer une large mobilisation de solidarité autour de Belkhir Mohand Akli, afin de lui permettre de se soigner ou finir ses jours dans la dignité. L’artiste, qui a fait le bonheur de ses fans dans les années 70, vit des moments très difficiles à cause de sa maladie qui l’a cloué depuis plusieurs années au lit. Incapable de travailler, l’artiste s’est toujours battu contre la maladie, mais il a besoin d’aide à présent. L’appel s’adresse notamment aux chanteurs kabyles qui l’ont connu et côtoyé. Les initiateurs disent laisser le champ libre aux aides sans en limiter les modalités. Pour rappel, Mohand Akli Belkhir a connu des années de gloire durant la décennie 70. Ses chansons ont traversé les années. Aujourd’hui encore, des titres comme «Thoumâint Tfettoussin» ou «Sidi Boubkeur» sont des chansons cultes que toutes les générations fredonnent. Mohand Akli Belkhir s’est imposé comme le chanteur de l’amour. Aujourd’hui, il a plus que jamais besoin d’aide, lui qui a donné sa vie à la chanson kabyle.

Akli N.