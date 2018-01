Atemaâ, du plaisir et une morale

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 246 lecture(s)

La pièce théâtrale Atemaâ a été présentée au Théâtre Régional Kateb Yacine, samedi dernier, à l’occasion de la clôture des journées théâtrales pour enfants. La salle du TRKY était pleine d’enfants qui sont venus très nombreux, accompagnés de leurs parents. Il est à rappeler que cette pièce est à sa 5ème présentation. La scène entière se déroule dans une forêt, où des arbres, cactus, ronces, champignons, figues de barbarie, entre autres, sont mis en avant, un décor qui suscite un moment de détente. Une lapine, un rôle joué par Amouri Dyhia, apparaît toute contente dans cette forêt. «Qu’il fait bon sans les chacals dans cette forêt !», s’exclame la lapine. C’est à ce moment que les animaux apparaissent l’un après l’autre, à savoir deux chacals, l’un, joué par Ahmed Belkacem, est plus vieux que l’autre, joué par Kouba Saïd. Ces derniers arrivent et discutent entre eux sur les tactiques à entreprendre, pour procéder à une bonne chasse. Une autre lapine, rôle joué par Bélarbia Dyhia, se fait surprendre par le jeune chacal et se fait dévorer. Après ce repas, les deux chacals s’allongent et font un petit somme, mais ils sont vite réveillés par des bruits et des cris. La première lapine, un rôle joué par Amouri Dyhia, est, quant à elle, épargnée grâce aux enfants qui criaient : «libérez-la !». Ainsi, les deux chacals décident de chasser un chameau. «C’est la journée du chameau !», s’exclament les deux chacals. Ils se rendent compte, finalement, que le chameau ne vient pas. Ils se dirigent, donc, vers la maison de Nna Aldjia (absente sur scène) qui possède une basse-cour gardée par un méchant chien, un rôle joué par Kamel Seghir. Ce dernier finit par surprendre le chacal qui s’approche de la maison et tente de dévorer les poules et les coqs. Il faut préserver ce qu’on possède, telle est la morale de cette pièce. Il est à rappeler qu’un spectacle de marionnettes sera organisé prochainement, sauf changement de dernière minute, à la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda.

M. A. Tadjer