Les jeunes s’unissent pour un hommage

Si les jeunes du village Tarihant réussissent le défi de concrétiser leur projet, ce sera une grande première dans cette bourgade, relevant de la commune de Boudjima.

Réunis entre jeunes du même patelin et ceux vivant en France et au Canada, ils comptent mettre en œuvre tous les moyens mis à leur disposition, pour organiser et réussir le centenaire du grand artiste Arezki Oultache, poète chanteur ayant marqué le paysage artistique kabyle, en particulier, et algérien, en général, durant les années 50, 60 et 70. Aussi, les jeunes de Tarihant, habitués déjà au travail associatif et à l’organisation d’activités diverses, se préparent, d’ores et déjà, à réunir les conditions matérielles et financières à même de réussir cet évènement qui s’étalera sur plusieurs semaines. Un programme comprenant des expositions, des conférences et surtout des activités et cérémonies en l’honneur du grand artiste. Une grande et difficile tâche qui a tout l’air d’un grand défi. Cela commence toujours par une idée. Et celle-ci est, justement, venue d’un jeune résident en France, qui en a parlé sur les réseaux sociaux. L’idée a séduit beaucoup d’autres d’internautes qui l’ont alors massivement partagée. C’est ainsi qu’elle a pris des ailes et fait son petit bonhomme de chemin jusqu’à devenir un projet. Rappelons qu’Arezki Oultache a connu des années de gloire que mêmes les moins de vingt ont retenues, la notoriété de l’artiste, bien que décédé, étant toujours intacte. Ses chansons ont été composées en majorité à l’exil. Durant sa longue et riche carrière, il aura composé de nombreux morceaux musicaux devenus cultes. Des chansons, à l’instar de Ruh, ruh, ont traversé des décennies, jusqu’à parvenir aux oreilles des nouvelles générations qui les ont facilement adoptées. Ainsi, les jeunes du village comptent sur l’apport de tous pour relever ce défi. Les efforts des jeunes vivant en Algérie se joindront à ceux des jeunes de l’émigration dans le seul but réussir cette manifestation hommage. L’appel est lancé aussi en direction des élus locaux et des services de la culture de la commune et de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour une probable collaboration.

Akli N.