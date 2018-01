La 6ème édition de Muses exilées samedi prochain

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 255 lecture(s)

Muses exilées est un spectacle artistique organisé par le Café Littéraire de Béjaïa une fois tous les 3 à 4 mois. À l’occasion de la 6ème édition de ce spectacle artistique, qui aura lieu samedi prochain au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh à Béjaïa, le Café littéraire de Béjaïa a concocté un riche programme, indique-t-on dans un communiqué. On annonce ainsi une ouverture artistique de l’édition et une exposition, sous la thématique de «Huis clos», avec l’idée de raconter une histoire à travers des photos. En cette occasion, il y aura une déclamation, sur un fond musical, de textes d’auteurs algériens, en l’occurrence Rabah Belamri et Salem Zenia, ainsi que de la poésie et des slams de poètes, en l’occurrence Yara Rim Menia de Jijel, Oum El-Khir Fellague de Laghouat, Melinda Haddad et Mylène Ould Saada de Tizi-Ouzou, Bouzid Herzellah et Adel Sayed de Tébessa et le groupe Airad de Béjaïa. Il est à signaler que la pause musicale sera animée par Chahrazed Aous de Béjaïa.

A. Gana