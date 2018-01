Un café littéraire est né

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 299 lecture(s)

Un agréable espace a été créé à Chemini, dédié à la culture, où des intellectuels de tous horizons peuvent désormais se rencontrer pour échanger des avis, lire des poèmes ou encore s’adonner à des débats à battons rompus. Bon nombre de localités souffrent en effet d’une véritable léthargie intellectuelle, mais grâce à la volonté d’amoureux de la culture, des initiatives émergent pour redonner vie à ces régions gagnées par la monotonie. Ce fut donc une bonne nouvelle pour la population de Chemini d’apprendre la mise sur pied, depuis quelques jours seulement, d’un café littéraire aux nobles ambitions. Celui-ci a élu domicile à la maison de jeunes de la commune qui affiche déjà un riche plan d’action. Cette louable initiative n’a été possible que grâce à la volonté et le dévouement d’un noyau de passionnés des lettres. Ces derniers disent ambitionner de donner une dimension régionale, voire nationale, à ce rendez-vous livresque, d’autant que la localité de Chemini recèle de nombreux érudits, penseurs et hommes de lettres. «Ce café littéraire vise à encourager l’activisme culturel. Un espace pour échanger. L’objectif est d’initier une dynamique de débat et de création intellectuelle et d’instaurer une tradition d’échanges et de création dans diverses disciplines littéraires et artistiques», nous explique un membre fondateur dudit café littéraire. Le groupe compte, pour un début, programmer une rencontre bimensuelle avant d’opter, à moyen terme, pour un cycle hebdomadaire, en lançant des invitations en direction des écrivains, sociologues, poètes, économistes, personnalités des médias, du théâtre et du cinéma. La rencontre inaugurale a eu lieu dans l’après-midi du vendredi 12 janvier dernier, à la maison de jeunes et c’est Djamel Zenati, homme politique et militant, qui en fut le prelier invité. Il a animé une communication autour de Yennayer. La conférence fut des plus attractive, suivi d’un débat riche et fructueux, notamment par les nombreuses questions posées par l’assistance ayant trait à divers sujets. La très large diversité des sujets que les initiateurs dudit café littéraire souhaitent aborder permettra forcément des échanges dans une agréable convivialité. C'est pourquoi ils appellent le plus grand nombre de passionnés à les rejoindre. Les Ath Waghlis, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la littérature, à la poésie, au théâtre... tous ceux qui croient à l'expression artistique et entendent lui ouvrir des rampes nouvelles, lui donner de plus grandes chances de vie, sont priés de soutenir ce café littéraire tant attendu.

Bachir Djaider