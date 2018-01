Le Consulat général au rendez-vous

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 462 lecture(s)

Suite à la consécration officielle de Yennayer par le président de la République lors du Conseil des ministres du 27 décembre 2017, comme journée chômée et payée à partir de cette année, le Consul général d'Algérie à Lyon a célébré cette journée historique à la hauteur de l’événement et des attentes des citoyens algériens établis à Lyon.

Ainsi, une grande soirée artistique a été organisée à la Mairie du 8e arrondissement de Lyon avec la participation d’un groupe de Zorna et de la troupe de danse « Tilleli », venue spécialement de Paris. Celle-ci a su produire remarquablement toutes les figures de la danse algérienne. Un buffet riche et varié a été proposé aux invités. Cet événement a été bien accueilli par les Algériens dans le Rhône, l’ambiance au cours de la soirée est bon enfant, et a rassemblé plus de 300 personnes. Étaient présents le Maire et certains conseillers municipaux de la Maire du 8e, des responsables du mouvement associatif, des élus locaux et des citoyens algériens à Lyon, heureux de se retrouver pour la première fois autour d'une rencontre culturelle et festive qui marquera, sans doute, l'histoire de notre pays. Le Consul général Abdelkrim Sarraï a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités. Après avoir remercié Kamel ABDI pour sa contribution aux préparatifs de la fête, il a rendu un vibrant hommage au président de la république et lui a souhaité longue vie. Le Consul général par l'humanité et le souci du détail qui le caractérise n’a ménagé aucun effort et a mis tout en œuvre pour la réussite de cette manifestation. Même sa famille est mise à contribution puisque c’est bien son épouse qui a préparé les gâteaux proposés aux invités. L’événement a connu un franc succès auprès de la communauté algérienne de Lyon. Fort de ce succès auquel il a largement contribué, le Consul général a promis à l’assistance que la fête sera plus belle l’année prochaine avec plus d’activités pour donner à cette journée mémorable, rassemblant les Algériens autour de leur histoire plusieurs fois millénaire, ses lettres de noblesse.

De Lyon, Kamel Abdi