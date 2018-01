Le Festival de la poterie en mode veille

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 339 lecture(s)

La septième édition du Festival local de la poterie de Maâtkas n’a pas eu lieu en 2017, au grand dam des artisans, de la population locale et des amateurs de la manifestation. Une artisane, qui a l’habitude d’animer les ateliers d’apprentissage durant le festival déplorera : «Nous nous étions pourtant préparés pour le rendez-vous. Et ce ratage a de graves répercussions sur notre chiffre d’affaires. Nous espérons que le Festival aura lieu en cette année 2018». Un autre habitué du festival regrettera : «C’est le seul rendez-vous que nous avons à Maâtkas pour vendre nos produits. Toute la localité a été tenue en haleine, pour aboutir à ça. On nous a parlé de problèmes de subvention, plusieurs dates nous ont été avancées, puis l’année est passée sans le Festival. Nous demandons aux responsables concernés, que ça soit le commissariat du festival, la direction de l’artisanat ou le ministère de la culture, de tout faire pour qu’il ait lieu en 2018». Tous les habitants de Maâtkas tiennent à leur Festival. La poterie est d’une importance vitale pour des centaines de familles qui en tirent leur subsistance, sans oublier que c’est un legs ancestral qu’il faut absolument préserver. La population de Maâtkas déplore par ailleurs le fait que l’ensemble des fêtes et des festivals de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été tenus, hormis le leur. «C’est l’unique rendez-vous où l’on parle de notre région et c’est l’unique occasion où elle accueille de si nombreux visiteurs des différentes wilayas du pays et de l’étranger. Nous interpellons les responsables concernés pour qu’ils veillent à ce que ce ratage ne se reproduise pas en 2018», appelleront de leurs vœux des habitants de la région.

Que de rendez-vous ratés !

Vu la crise économique, une question a taraudé les esprits durant tout le premier semestre 2017 : Maintiendra-t-on les Fêtes et les Festivals ? Puis, la décision de leur maintien tomba, au grand bonheur de l’ensemble des artisans de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les subventions ont également tardé à venir, avant qu’elles ne soient réduites mais néanmoins bien versées aux organisateurs. Et les fêtes ont commencé à se tenir ici et là à travers la wilaya. Celle du miel, du burnous, de la robe kabyle, de la figue… Le Festival du tapis d’Aït Hichem a même été doublement organisé, par les femmes tisseuses de la localité et par le commissariat… Une bonne chose ! Mais le Festival de la poterie de Maâtkas, prévu en octobre, a été reporté à décembre… Mais ce ne furent que des promesses. Certains ont avancé un problème d’insuffisance de la subvention accordée, d’autres ont dit que la période hivernale n’était pas propice à la tenue d’un tel événement... Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, lors de sa visite à Tizi-Ouzou, à l’occasion de la clôture des festivités de Yennayer, a expliqué que «ce festival qui n’a pas pu se tenir en 2017 à cause d’une mésentente autour de la date de son organisation». Il a d’ailleurs demandé aux organisateurs «d’arrêter une date fixe et adéquate pour le déroulement du Festival et de la respecter», expliquant que le changement de date «ne sert pas cette manifestation qui fait la spécificité de la wilaya de Tizi-Ouzou et qui fait d’elle la capitale de la poterie». Le ministre a également insisté sur «la valorisation de ce produit artisanal traditionnel», rappelant que son département «œuvre à la promotion de l’activité culturelle à Tizi-Ouzou par le maintien de la quasi-totalité des manifestations culturelles qui s’y déroulent», saluant «le dynamisme du mouvement associatif qui apporte une valeur ajoutée à la culture et au patrimoine». M. Mihoubi s’est par ailleurs engagé à «soutenir financièrement toutes les manifestations culturelles. Nous arrêterons une date en commun accord avec les organisateurs pour la tenue de la 8ème édition du Festival de la poterie de Maâtkas en 2018», a-t-il conclu. La population de Maâtkas croise les doigts et espèrent en cette nouvelle année 2018. A rappeler que pas moins de 11 éditions de la Fête de la poterie ont été organisées par les associations culturelles, avant que la fête ne soit promue Festival local qui en est à sa 7ème édition.

Hocine T.