Des associations françaises à Akbo

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 655 lecture(s)

Dans le cadre du projet "Des Rues, Des Rêves", l'association étoile culturelle d’Akbou vient de lancer, en partenariat avec les associations Touiza solidarité, d’île-de-France et Les Grandes Personnes d'Aubervilliers, la 3ème résidence du projet.

Celui-ci consiste en la fabrication des marionnettes géantes. A cet effet, des ateliers de formation auront lieu au niveau du CFPA Garçons à Akbou, du 18 janvier au 13 février 2018. Par ailleurs, trois déambulations (spectacles de rue) seront organisées les 9 et 11 février à Akbou et le 10 février à Béjaïa. Pour la responsable de l’association Les Grandes Personnes d'Aubervilliers, cette initiative a également comme objectif de former au moins 30 jeunes de la localité : «Nous nous sommes spécialisés dans les spectacles de rue et nous allons nous atteler à former des jeunes dans ce domaine», explique notre interlocutrice. Pour rappel, c’est au cours du Festival international du théâtre de Béjaïa que l’association Etoile culturelle d’Akbou avait lancé, en partenariat avec les deux associations françaises, un projet interculturel franco-algérien autour des arts de la rue. L’objectif était la création d’un spectacle de marionnettes géantes qui seront animées par un groupe de jeunes de la ville d'Akbou formés et guidés par des comédiens des deux associations françaises. Le responsable de «Etoile culturelle» d’Akbou explique : «Ce projet a pour vocation le développement des Arts de la rue en Algérie, il permettra également de renforcer les échanges artistiques entre l'Algérie et la France et plus particulièrement avec les villes de Saint-Denis, Aubervilliers et Île Saint Denis». Une initiative qui a pour autre objectif de former les jeunes et les associations locales et améliorer et enrichir le travail associatif, à travers l'échange et le partage d'expériences et de projets. L’objectif suprême est de mettre en place un partenariat avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux, afin promouvoir la diversité culturelle.

Rachid Z.