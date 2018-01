Journées hommage à Cherif Kheddam

Par DDK | Il ya 28 minutes | 7 lecture(s)

À l’occasion du 6ème anniversaire de la disparition du grand artiste Chérif Kheddam, la direction de la culture de Tizi-Ouzou organise, les 26 et 27 janvier, des journées évocation sous le thème «Quand les voix montantes de la chanson algérienne interprètent Chérif Kheddam». Les activités auront lieu au village Boumessaoud et à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Il est prévu, pour la journée du vendredi 26, un recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'immense chanteur kabyle, aux environs de 9h30 dans son village natal Boumessaoud, commune d’Imsouhal, en collaboration avec la famille et l’association culturelle «Cherif Kheddam». Le samedi 27 se tiendra une exposition de photographies, de discographie et d’articles de presse autour de la vie et de l’œuvre de Cherif Kheddam, dans le hall des expositions de la maison de la culture Mouloud Mammeri, à partir de 10h00. En après-midi, à partir de 14h, la grande salle abritera un spectacle artistique en hommage au regretté chanteur et compositeur, animé par les voix montantes de la chanson algérienne où les plus grands titres de son riche répertoire seront repris. Soulignons qu’un concert-hommage à Cherif Kheddam s’est tenu, hier en soirée, à Alger, dans le cadre du programme annuel de l'opéra Boualem Bessaïh, sous la direction du maestro Mokhtar Boutelidja.

Né le 1er janvier 1927 à Boumessaoud et après une longue et grande carrière, Cherif Kheddam meurt en France d'une longue maladie, le 23 janvier 2012, à l'âge de 85 ans. Il fut inhumé, le vendredi 27 janvier, dans son village natal.

Radhia B.