Azamul traite de la décennie noire en Kabylie

Après le succès qu’a connu son premier long métrage Awhid (le solitaire), le scénariste et réalisateur Djamel Guenif compte, cette fois, lancer un film intitulé Azamul (le symbole) sur la décennie noire en Kabylie.

«L’état d’avancement du tournage est à 80% », a souligné Ahmed Guenif, directeur de production de la maison d’édition «Guenif Image». Selon lui, le public, notamment les fans des longs métrages kabyles, pour ront découvr ir la deuxième oeuvre ar tistique de Djamel Guenif, avant la fin de l’année en cour s. Ahmed Guenif a également souligné que le tournage dudit film a eu lieu dans les quatre coins de Tizi-Ouzou, à savoir Soumaâ, Ifar hounen, l’ex-Michelet, Imsouhal et Tizi Rached. Il est à signaler que le long métr age Awhid a connu un énorme succès, depuis sa sor tie en 2015. Il a été classé parmi les trois meilleur s films, lor s de la 10ème édition du film amazigh au Maroc. La comédienne Soraya Aït Abder rahmane a eu le pr ix de la meilleure inter - pr étation féminine, suite à son r ôle dans ce long métrage. Le r écit de ce film tourne autour de l’histoire d’un enfant qui a perdu ses parents dans les inondations de Bab El-Oued à Alger, en 2001, et qui été élevé par une cousine lointaine apr ès qu’elle l’a enlevé à sa grand-mère. Dans ce contexte, M. Guenif a affirmé que «le film est inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée à l’ex-Michelet». Il ajoute : «À traver s ce long métrage, on voulait mettre en exergue les vr aies valeur s de la femme kabyle, à savoir la dignité, la force et le sens de responsabilité». Le même responsable a tenu à remer - cier les autor ités locales de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui «ont facilité le travail, et ce, pour tour - ner ce film (Azamul) dans de bonnes conditions».

Samira Saïdj