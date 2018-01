Une exposition de l’artiste peintre Abdelaziz Ould Mohand

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Une exposition de tableaux de peinture (vernissage) de l’ar tiste peintre Abdelaziz Ould Mohand est organisée, du 22 au 27 janvier 2018, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammer i. Plus d’une trentaine de tableaux de peinture sont exposés au public qui apprécie le travail de cet ar tiste. Il est à souligner que ce dernier expose pour la première fois à la maison de la culture Mouloud Mammer i. «J e le fais avec une très grande joie et fier té», dit-il. En présence de la directr ice de la maison de culture, Nabila Gouméziane, cet ar tiste peintre a fait une analyse ar tistique et s’est expliqué quant à la for te présence de la femme kabyle dans ses oeuvres. La femme kabyle, selon lui, «continue de souffr ir et c’est grâce à elle que nous gardons nos traditions et notre langue». Les tableaux de cet ar tiste sont faits «avec passion et amour» et ne laissent personne indifférent. Beaucoup de gens ont ainsi inter rogé l’ar - tiste sur le choix des couleur s ainsi que sur les endroits choisies. «Aujourd’hui, c’est avec une grande joie que nous accueillons Abdelaziz Ould Mohand, artiste peintre. Il expose à la maison de la culture Mouloud Mammer i pour la 1ère fois et nous espérons que ses oeuvres vous attireront», déclare la directr ice de la maison de la culture. Cet ar tiste peintre puise son inspir ation dans la nature, les travaux des champs et l’architecture intér ieure de la maison kabyle avec son «akouffi».

M. A. Tadjer