Allaoua au Zénith diffusé vendredi soir sur BRTV

Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 663 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les fans de Mohamed Allaoua. Son dernier spectacle grandiose au Zénith de Paris du 20 janvier dernier sera diffusé dans son integralité ce vendredi (26 janvier) en soirée sur Berbère TV. Ce sera en prime time à partir de 20h30. Avis donc à tous. Un grand rendez-vous, de belles images, un bon son, du sentimental, du rythme, de l'animation et un grand show à voir et à revoir avec la sublime entrée de Lounis Aït Menguellet sur scène pour un duo de finish émouvant. Pour vous mettre l'eau à la bouche, justement ce final époustouflant avec "le géant M. Aït Menguellet", comme l'appelle Allaoua. Et Ouuupaaa ! Utile de vous rappeler aussi le big big big rendez-vous projeté pour Yennayer 2019 avec une affiche énorme Allaoua - Aït Menguellet - Idir à Bercy (Paris).

Radhia B.