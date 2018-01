Agouni Gueghrane rend hommage à Slimane Azem

Par DDK | Il ya 46 minutes | 61 lecture(s)

L’association culturelle Ighran, de la commue d’Agouni Gueghrane, au sud de Tizi-Ouzou, rend hommage au défunt chanteur Slimane Azem depuis hier, à l’occasion du 35e anniversaire de sa disparition, par l’organisation de différentes activités culturelles et sportives.

Hier, les membres de l’association, en présence d’une nombreuse foule, ont d’abord déposé une gerbe de fleurs, dans la maison natale de Slimane Azem. Après différentes prises de parole rendant hommage au chantre de la chanson Kabyle et retraçant son parcours et son combat pour les libertés à travers toute son œuvre artistique, des clubs sportifs locaux ont gratifié le public d’exhibitions de judo, taekwondo et full contact impressionnantes. L’assistance a également accueilli avec des applaudissements nourris le tour du cyclisme de la ville de Tizi-Ouzou. Des prix ont été remis aux cyclistes lauréats. Des tournois de jeux d’échec et de scrabble étaient également au menu des festivités. Pour aujourd’hui, il est prévu un Quiz sur la vie et l’œuvre de Slimane Azem. D’autres activités culturelles, notamment du théâtre, de la poésie et du chant sont au menu. Des conférences se rapportant au parcours de Dda Slimane sont aussi au programme, elles seront animées par Arab Aknin, Dr Achab Ramdane et Zentar Amar. A signaler que des expositions de voitures de collection (une vingtaine d’anciens modèles), de chevaux (berbères, arabes, anglais, polonais et berbéro-anglais), de sculpture, de robe kabyle, de poteries, de différents objets de collection, de bijoux, de timbres, de livres et de photographies sont proposées au public. Un grand engouement a été enregistré de la part des habitants et des visiteurs à ces festivités et hommages au défunt artiste que sa région n’a pas oublié. A rappeler que Slimane Azem Etait l’un des piliers de la chanson kabyle, son apport à la chanson, à la culture et à la revendication identitaire n’est plus à démontrer. Ce monument de la chanson kabyle est né le 19 septembre à Agouni Gueghrane, il est décédé à Moissac (France) le 28 janvier 1983.

Hocine T.