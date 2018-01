Farid Ferragui à l'honneur!

Par DDK | Il ya 54 minutes | 78 lecture(s)

L’association culturelle Adrar n Fad organisera le printemps prochain la 16e édition du Festival de la poésie, sur les hauteurs d'Aït-Smaïl, une commune sise à environ 70 kilomètres au Sud-est de Béjaïa.

Les organisateurs annoncent que c’est le spécialiste de la chanson dite romantique, Farid Ferragui, qui en sera le parrain et l'invité d'honneur. Un hommage lui sera rendu pour tout ce qu'il a donné pour la chanson kabyle, comme ce fut le cas dans les précédentes éditions, dédiées notamment à Karim Abranis, Ali Ideflawen, Zedek Mouloud, Matoub Lounes et Boudjmaa Agraw. Malgré le manque de moyens matériels et financiers, Les organisateurs arrivent tant bien que mal à maintenir le cap de ce rendez-vous culturel, grâce notamment à la volonté des jeunes de cette région montagneuse. Ils souhaitent néanmoins que les pouvoirs publics accordent plus d’intérêt à cette manifestation, afin de satisfaire les visiteurs, de plus en plus nombreux, et de concrétiser son statut de festival national. «On nous a déjà proposé une aide qui consistait à délocaliser le Festival au chef-lieu de wilaya, notamment pour régler le problème d'hébergement de nos invités poètes. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Sortir le festival d'Aït-Smail le priverait de tout son charme», nous dira le président de l'association, Hakim Kerrache. Et d'ajouter avec regrets : «À cause de ce manque de moyens, et pour la première fois, nous sommes contraints de renoncer cette année à la réalisation des reportages pour nos lauréats. Nous nous en excusons auprès d'eux». La crise financière que traverse le pays n’a donc pas épargné le rendement de certaines associations, y compris les plus actives d'entre-elles. Quoi qu'il en soit, Adrar n Fad sera fin prête pour accueillir au mieux les participants au Festival, fin mars prochain.

M. K.

Appel à participation

Un appel à participation à destination de tous les ciseleurs du verbe désirant prendre part à cette 16ème édition du Festival de la poésie amazighe, en hommage à l'illustre amussnaw Dda Lmulud At Maamer. Pour cela, les poètes intéressés sont invités à envoyer trois de leurs nouveaux poèmes à : Cidex 3, BP 105 Aït Smaïl, 06044 Béjaïa. Ou via internet, à cette adresse électronique: acafdz@yahoo.fr. La date limite d'envoi, représentant la première étape du concours, est fixée pour le 26 du mois de février 2018. Alors que pour celle de la tenue de cette manifestation culturelle, elle est prévue du 22 au 24 mars 2018.