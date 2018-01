À la mémoire de L’Bachir Amelah

Par DDK | Il ya 54 minutes | 69 lecture(s)

Une soirée dédiée au célèbre poète L’Bachir Amelah (1861-1930), natif du village d’Ichekaven à Feraoun, a été organisée, dans la nuit de jeudi à vendredi, marquée par un récit poétique animé par des poètes des différentes localités de la région. Des vers et des verbes coulaient à flots, durant la soirée, afin de rendre hommage au poète du village qui a vu naître l’un des piliers de la poésie kabyle. Les initiateurs de cette commémoration, en l’occurrence les membres de l’association culturelle Amazigh L’Bachir Amelah, ont encouragé les jeunes de la région à conserver l’héritage de Si L’Bachir qui a laissé un trésor de la culture amazighe. Voir ce beau monde, tous âges confondus, c’est dire que la relève est assurée. C’est, en effet, cela l’objectif et l’intérêt de cette association initiatrice, qui a réussi à dépoussiérer et même déterrer les œuvres du poète du 19ème siècle, avec, à son actif, un festival annuel en hommage au poète d’Imlahen. C’est grâce à ces jeunes du mouvement associatif local que les poèmes de L’Bachir Amelah ont été traduits, une manière de perpétuer ses œuvres poétiques, qui font partie de la richesse culturelle Algérienne. La date de cette commémoration n’est pas loin de la fête de Yennayer, devenue désormais journée chômée et payée. Les organisateurs ont, par ailleurs, concocté un programme riche, pour célébrer cette date historique. À cet effet, la 2ème journée de la manifestation a été consacrée à des conférences animées par Rachid Hitouche et Banaïssa autour de Yennayer. Pour rappel, Si L’Bachir Amelah, né en 1861 et décédé le 26 décembre 1930, fut imam de son village natal d’Ichekaven, puis chanteur, adebbal et poète.

Nadir Touati