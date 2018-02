Benghabrit lance Aqlam biladi

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 253 lecture(s)

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé sur sa page Tweeter qu’elle donnera le coup d’envoi de la première édition de «Aqlam biladi» (plumes de mon pays) depuis Aïn El Hammam, durant sa visite de 2 jours qu’elle effectue, hier et aujourd’hui, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit d’un concours qui encourage les élèves à donner libre cours à leurs créations. Le concours a pour objectif de relancer la lecture dans le milieu scolaire. Il sera ouvert aux langues arabe, amazighe, française et anglaise, afin de renforcer le patrimoine culturel et littéraire, assurer l’interaction entre les langues et permettre aux jeunes talents de s’épanouir sur le plan de l’écriture.

Radhia B.