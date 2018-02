Tassaâdite Yacine et Oumelaz au programme

Par DDK | Il ya 4 heures 48 minutes | 276 lecture(s)

Le café littéraire d’Aokas continue à assurer l’organisation de conférences chaque samedi. Pour le 17 du mois en cours, c’est l’anthropologue, spécialiste du monde berbère, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, Tassaâdite Yacine, qui sera son invitée. Elle animera une rencontre littéraire au centre culturel Rahmani Slimane. Par ailleurs, les animateurs culturels de la commune voisine de Tizi N’Berber ont prévu, pour le samedi 10 février prochain, au centre culturel de la localité, une conférence destinée exclusivement aux femmes. Celle-ci portera sur l’humour et sera animée par Mme Oumelaz Sadoudi, Doctoresse en sciences du langage, dont les travaux de recherche portent sur l’analyse du rire et ses bienfaits sur la santé. Sur son compte Facebook, elle a expliqué qu’elle a tenu à transmettre le résultat de ses recherches d'abord aux femmes, «je l’ai fait avec les femmes de mon entourage», dira-t-elle, pour, après, sensibiliser tout le monde sur les bienfaits du rire et les pousser ainsi à ne pas rater une occasion de rire. Elle dit aussi être «prête pour d'autres conférences pour un large public intéressé». Le public de la daïra d’Aokas est donc gâté dans le domaine culturel ces derniers temps. Les cafés littéraires d’Aokas et Tiboualamine, la section de Tizi N’Berber de la fondation de Béjaïa pour la culture et les sciences et l’association Tadukli d’Ait Aissa donnent ainsi une autre image à la culture dans la région.

A Gana.