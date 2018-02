Election de Miss Tizi-Ouzou 2018

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 291 lecture(s)

La 5ème édition de Miss Tizi-Ouzou s’est déroulée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, dans l’après-midi de samedi dernier, en présence d’une assistance nombreuse.

L’organisateur du concours, Hacène Nebri, nous a confié avant le début des épreuves : «Il nous a fallu six mois de travail pour tout organiser. Une cinquantaine de jeunes filles, issues de presque toutes les localités de la wilaya, se sont inscrites». Quant aux critères retenus, notre interlocuteur dira : «L’âge exigé est entre 16 et 23 ans, il faut être résidente de la wilaya, avoir une taille d’au moins 1,68 m, avoir le niveau de terminal et plus, parler kabyle en premier lieu et maîtriser d’autres langues telles l’arabe, l’anglais et le français, en plus bien sûr du critère de beauté, de belle démarche et d’élégance». Nous apprendrons que le nombre de jeunes filles sélectionnées était de 18 pour la finale. M. Hamdad Fayçal, président du jury Miss Algérie et Miss Tizi-Ouzou nous dira quant à lui : «La lauréate de cette 5ème édition participera au concours Miss Algérie qui aura lieu le 30 Mars 2018 à Alger». Le concours s’est déroulé en deux temps : d’abord l’élimination de 8 candidates dans le premier tout, puis de 5 autres au 2ème tour. Entre les deux tours, le public a eu droit à une animation artistique assurée par de jeunes talents : Fella, Dj. Missou, Billal, Miloud et Sido qui tour à tour ont fait danser la salle. En fin de concours, 5 lauréates ont été retenues : Le titre de Miss Tizi-Ouzou à été décerné à Mlle Amdik Massicilia, 17 ans, de Tigzirt, lycéenne en classe terminale. La 1ère dauphine est Mlle Djezar Chahinaze, 19 ans, Tizi-Ouzou, élève au lycée El Khansa. La 2ème dauphine est Mlle Kaced Litissia, 17 ans, du lycée d’Aïn El Hammam. La 3èmedauphine est Mlle Sarah Mahmoud, 20 ans, de Tizi-Rached, étudiante à Hasnaoua. La 4ème dauphine est Mlle Aguini Amel, de Tigzirt, Technicienne supérieure en Tourisme.

M A Tadjer