Hamliyi negh karhiyi, nouvel album de Saidani Rabah

Par DDK | Il ya 3 heures 56 minutes | 220 lecture(s)

Au mois de décembre dernier est sorti le nouvel album de Saidani Rabah, intitulé «Hamliyi negh karhiyi». Composé de 9 titres, l’album est un hymne à l'amour et un plaidoyer pour la terre natale. L’artiste y aborde également les bouleversements sociaux et le renversement de l'échelle des valeurs. Dans «Ayin ethzoukhem» et «Athamourth ideflawen», il fustige les faiseurs de fausses promesses au peuple. L'amitié et ses péripéties et la vieillesse sont également des sujets qu’il traite dans «Karhaghk alemri». L'album contient aussi des textes consacrés à la fidélité en amour et à la réception amoureuse, des thèmes dans lesquels Rabah Saidani excelle, portés par de belles mélodies, exécutées avec harmonie, comme dans la nouvelle version de «Oulis Dhalhakem». Les férus de la vraie chanson kabyle ne seront pas le moins du monde déçus. Rabah Saidani les replonge dans la nostalgie des années d'or, fidèle à son parcours artistique très prolifique.

Merzouk Haddadi.