Plusieurs activités au programme

Par DDK | Il ya 5 heures | 210 lecture(s)

Un programme riche a été tracé pour la commémoration de la disparition du grand écrivain Imache Amar, par l’association culturelle qui porte son nom, au chef-lieu de wilaya et au village Aït Mesbah, dans la commune de Beni Douala, en collaboration avec l’APC locale et la direction de la culture de la wilaya. «Le programme s’étalera sur deux jours, aujourd’hui et demain. Pour aujourd’hui, le public est convié à une exposition qui sera ouverte de 10h à 16h. En parallèle, une rencontre sera organisée avec Amar Mohamed le fils du défunt et des membres de l’association, suivie d’une projection du film documentaire qui retrace la vie et l’œuvre du révolutionnaire, au niveau du CEM Mouloud Feraoun du chef-lieu de wilaya, à partir de 10h», apprend-on auprès d’un membre de l’association. «Pour la journée de demain vendredi, à partir de 10h, sont prévus un recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs, au niveau du carré des martyrs du village et sur la tombe du défunt située à Ikhef Ougemoune, suivis d’une prise de parole et des témoignages», ajoute la même source. Les activités de commémoration se dérouleront en présence de représentants de l’organisation nationale des Moudjahidine, de l’organisation nationale des fils de chouhada et des membres du comité de village d’Aït Mesbah.

Lyes Mechouek