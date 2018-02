Thamusni tafath captive le jeune public

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 202 lecture(s)

Thamusni tafath (Le savoir est lumière), de l’association culturelle de Draâ El-Mizan, a réussi à captiver les enfants, et leurs parents, dans l’après-midi de mardi, au théâtre régional Kateb Yacine. Les deux comédiens, Saber Amara et Benyoucef Thiziri, déguisés en clowns, ont amusé le public de la salle et aiguisé son intérêt. «Ce spectacle est destiné aux enfants de 6 à 13 ans. Il véhicule de nombreux messages et valeurs que les enfants ont bien compris. Il parle de l’importance de l’école et de la nécessité d’être assidus aux cours». Tout au long des tableaux, plusieurs sujets sont abordés, comme le code de la route, où les enfants apprennent à regarder des deux côtés avant de traverser la chaussée. Un autre tableau parle des exercices physiques, du sport, attirant l’attention des enfants sur le fait qu’un esprit sain a besoin d’un corps sain pour s’épanouir. A la fin du spectacle, les comédiens interpelleront les enfants sur l’utilité de réviser ses leçons et de ne jamais reporter le travail à plus tard. Et les enfants exprimèrent leur accord par des cris joyeux et des applaudissements. Le spectacle aura duré 50 minutes durant lesquelles les enfants se sont divertis et auront appris beaucoup de choses, nous diront-ils. Le comédien Saber nous dira qu’il est «étudiant en 2ème année d’actorat, une spécialité à l’ISMAS de Bordj El Kiffan». Sa partenaire dans la vie et sur scène Thiziri est elle en 1ère année dans cette même grande Ecole. «Mon vœu est d’être metteure en scène», nous confiera-t-elle. Les deux comédiens nous confient leur projet : «Nous avons l’intention de former un duo, que nous appellerons ‘’Adam et Houwa’’ et nous préparons un spectacle pour le mois de Ramadhan».

M A Tadjer