Vibrant hommage à Imache Amar

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 275 lecture(s)

En collaboration avec la Direction de la culture et plusieurs organisations, l’association culturelle Imache Amar a commémoré, les 8 et 9 du mois courant, l’anniversaire de la disparition de ce pionnier du mouvement national et cadre de l’étoile nord-africaine (ENA).

Sous le thème «Imache Amache : Retour sur la trajectoire d’un militant du mouvement national», les organisateurs ont programmé des activités aussi riches que variées dans trois sites différents, à savoir Ait Mesbah, son village natal, la Maison de la culture Mouloud Mammeri et le CEM Mouloud Feraoun de la ville de Tizi-Ouzou. La cérémonie d’ouverture de ces deux journées d’évocation s’est déroulée au niveau du CEM Mouloud Feraoun en présence de plusieurs personnalités et responsables, dont le fils d’Imache Amar, Mohamed, qui a saisi cette opportunité pour s’entretenir avec les élèves de cet établissement dans une conférence-débat, à laquelle a assisté une centaine de collégiens. «Une bonne initiative de la part des organisateurs. Aller vers les établissements est la meilleure manière de faire découvrir aux élèves nos différentes personnalités historiques et culturelles. C’est une façon aussi de les inciter à la lecture, en leur offrant des pistes et en leur proposant des thématique», dira le directeur du CEM Mouloud Feraoun, M. Chebli. En parallèle à ces activités restreintes, le grand public a pu visiter l’exposition autour d’Imache Amar organisée dans le hall de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour les plus initiés et les accros de la lecture, Mohamed Imache, fils d’Imache Amar et enseignant à l’université de Tizi-Ouzou, leur a donné rendez-vous avec une vente-dédicace de son dernier livre «Amar Imache, le pionnier occulté» et une autre conférence animée conjointement avec Karim Salhi, enseignant, lui aussi, à l’université, a été organisée dans l’après-midi d’avant-hier, où les deux orateurs sont revenus sur la trajectoire et la biographie de ce militant. Pour la journée d’hier, deux gerbes de fleurs ont été déposées, respectivement, au niveau du monument des martyrs du village Aït Mesbah et sur la tombe d’Imache Amar, suivi de prises de paroles.

Un bref aperçu historique

Imache Amar est né le 7 juillet 1895 au village Aït Mesbah, dans la commune de Béni Douala en Kabylie. Il est l’un des pionniers du nationalisme algérien et père fondateur de l’Etoile nord-africaine. Amar Imache consacrera l’essentiel de sa vie professionnelle à un travail de sensibilisation et conscientisation des ouvriers algériens en France. L’aboutissement est un énorme succès : Près de 100 000 ouvriers algériens se rassemblent à Paris le 7 décembre 1924 et créent la 1ère Organisation sociopolitique dénommée le Congrès des ouvriers nord-africains (CONA). En 1926, cette Organisation devient un parti politique : l’Etoile nord-africaine qui revendique l’indépendance de l’Algérie. Dissoute en novembre 1929, elle revient en 1933. Lors de l’assemblée générale des militants tenue le 28 mai 1929, Imache Amar est élu secrétaire général et rédacteur en chef du journal El-Ouma.

Farida Elharani