Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 222 lecture(s)

Une malencontreuse coquille s’est glissée dans l’article «Rencontre sur la thérapie par la musique» animée par le Dr Mouloud Ounnoughène, paru le 4 février dernier en page 11. Il fallait lire : «El Kindi, médecin Irakien» au lieu de Tarik Ibn Ziad. Aussi, il fallait comprendre : «Le rythme Alpha déconnecte le cerveau» et non «la cortisone», tel que rapporté dans l’article. Et que «les orchestres de Kiev n’ont pas interprété les œuvres de Mohamed Iguerbouchène». Nous nous en excusons auprès du conférencier.

M.A.T