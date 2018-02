La présélection lancée hier

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 234 lecture(s)

Le coup d’envoi de la présélection à la 10ème édition du Concours national de la chanson amazighe a été donné, hier, par l’association organisatrice Tarwa n Gaya, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

«Plus d’une centaine de candidats se sont inscrits à cette édition. Donc, nous avons réparti les postulants en trois journées, à savoir les 10, 17 et 24 février 2018. La liste est toujours ouverte pour des éventuels candidats», apprend-on de Youcef Radji, membre actif de l’association Tarwa n Gaya. En hommage aux artistes Malika Domrane et Sofiane, la 10ème édition du Concours national de la chanson amazighe se tiendra du 7 au 9 mai 2018, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. «Il y a des présélections au niveau national, particulièrement dans des régions amazighphones, au Mzab, au Sahara, dans les Aurès… Après cette étape, c’est-à-dire ce premier casting, les candidats sélectionnés seront invités à la 10ème édition du Concours national de la chanson amazighe», souligne encore M. Radji. À signaler que plusieurs vainqueurs du concours ont été les lauréats du concours Alhan Oua Chabane, à l’instar d’Arezki Ouali, Celia Ould Mohand, entre autres. À propos de ce concours, Celia Ould Mohand dira : «J’encourage les jeunes à y participer. C’est ce concours là qui m’a ouvert les portes et m’a incité à suivre cette voie». Et d’ajouter : «Au début, j’ai été connue seulement en Kabylie et un peu moins à Oran, mais avec Alhan Oua Chabab, une autre porte m’est ouverte, mon public s’est élargi et il est devenu national.» Pour les organisateurs qui font toujours appel aux mêmes membres de jury, «le choix des lauréats dans ce concours national de la chanson amazighe est basé sur des critères fiables, c’est ce qui prouve le parcours des vainqueurs qui sont passés par là», argumente un autre membre de l’association.

Farida Elharani