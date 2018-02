Azuzzen, premier album de Mezyan Khalifi

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 255 lecture(s)

Même si le temps impose sa loi faisant que tout devient caduc très vite, il est des choses qui sont appelées à durer. Dans le tout premier album de Mezyan Khalifi, intitulé «Azuzzen», sorti depuis peu aux éditions Star Plus, il y a de quoi balayer le pessimisme qui hante certains lorsqu'on évoque la chanson kabyle et la capacité de la relève à en prendre soin. Mezyan est la preuve qu'on peut finalement compter sur la jeune génération. Aidé de ses frères, poètes, le jeune chanteur fait le tour de notre patrimoine et explore certains sujets sociétaux. Avec sept titres, dont deux hommages et une reprise en kabyle de la fameuse chanson de Sadek Djemaoui "Mille mercis mon enseignant", l'album est une magnifique collection de belles chansons. Avec une poésie propre, des paroles bien ciselées et un appréciable niveau linguistique, l'opus est de bon augure. Les mélomanes et les amoureux de beaux textes ne pourront qu’apprécier. Malgré son jeune âge, le chanteur force l’admiration en faisant preuve d’une certaine maturité artistique et identitaire. Au fil des chansons, on découvre des propos réfléchis et des appels à l'espoir à destination des siens, puisque c'est de ce qui les lie depuis des siècles qu'il s'agit.

M. K.