Des peines et des larmes, un scénario en attendant le concret…

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute

Djamel Saidouni scénariste de Bouira, vient de déposer auprès des services de l’ONDA (Office national des droits d’auteur et des droits voisins), le texte d’un nouveau scénario pour la réalisation d’une série télévisée en langue kabyle. L’auteur a choisi le titre "Des peines et des larmes" pour la future série du genre drama-sociale. Ancien cadre du ministère de la Culture, M. Djamel Saidouni se dit très enthousiasmé de franchir cette nouvelle et première expérience dans l’écriture cinématographique, surtout après avoir contribué à l’écriture de plusieurs scénarios et la réalisation de plusieurs séries télévisées en kabyle. «Après avoir côtoyé des réalisateurs et des acteurs du petit écran, j’ai été très intéressé pour me lancer dans cette nouvelle expérience, surtout que j’ai contribué et aidé à l’écriture de scénarios de séries télévisées qui ont connu un très large succès après leurs diffusions», expliquera M. Saidouni, qui ajoute que des acteurs et des réalisateurs algériens l’ont encouragé à se lancer dans l’écriture d’un premier scénario d’une série télévisée. Un travail de longue haleine qui a duré plusieurs années. Dans le détail de ce nouveau scénario, M. Saidouni précisera qu’il sera composé d’au moins 30 épisodes avec une histoire de drama sociale, dont les événements se déroulent en Kabylie entre la ville de Béjaïa et celle d’Aomar dans la wilaya de Bouira. L’acteur principal de cette série serait un jeune homme âgé de 30 ans, issu d’une famille riche de Béjaïa, mais qui sera accusé d’être l’auteur d’un crime qu’il n’a pas commis. Il sera par la suite obligé de fuir et abandonner sa vie aisée, avant qu’il ne soit hébergé par une famille de paysans, très pauvre, à Aomar. L’acteur principal sera soumis à des bouleversements importants, notamment dans son mode de vie, et c’est cette situation qui va l’aider, au fil du temps, à prouver son innocence à la justice, après des années de cavale. Il regagnera par la suite son domicile et sa ville natale, mais sans pour autant oublier les membres de cette famille très pauvre d’Aomar, qui l’ont aidé et caché pendant les longues années de sa fuite. M. Saidouni fait savoir qu’il a déjà entamé les démarches en quête d’un sponsoring et d’un producteur pour la réalisation et la diffusion de sa série, dont les épisodes seront probablement tournés entre Béjaïa et Bouira.

Oussama Khitouche