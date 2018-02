Les contes kabyles d’amour vus par l’anthropologue

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 321 lecture(s)

L’anthropologue Tassadit Yacine, spécialiste de la culture amazighe et maître de conférences à l’école des hautes études en sciences sociales de Paris, a réuni une assistance nombreuse à la conférence qu’elle a animée, jeudi après-midi dernier au centre culturel Rahmani Slimane d’Aokas.

Cette conférence-débat a eu comme thème le dernier ouvrage de l’auteure intitulé «Souviens toi ramier», un recueil de contes kabyles d’amour.

De prime abord, l’oratrice annoncera la couleur en disant qu’il est vrai que les contes font partie de l’imaginaire émotif et qu’ils sont rejetés par la société qui refuse de les valoriser, mais il n’en demeure pas moins qu’ils précèdent l’écriture en lui servant de référence. Pour la conférencière, cette marginalisation contribue à l’effacement de la mémoire collective, ce qui a fait que la civilisation de l’Afrique du nord est, aujourd’hui, tomée dans l’oubli. Elle s’étalera dans l’explication, tantôt en kabyle tantôt en français, de la vingtaine de contes qui constituent son ouvrage. Appartenant à la littérature orale, ces vingt-deux contes, rapportés par les anciens qui les ont conservés dans leur mémoire, parlent de l’amour banni chez les Kabyles, de la femme en tant que reflet de cet amour et, entre autres, du mythe de l’ogresse et de la déesse. L’amazigh Apulée de Madaure, l’un des exemples d’une carrière littéraire en dehors de la capitale du monde de l’époque Rome en l’occurrence, semble être le fil que l’auteure reconnait avoir suivi, car Apulée était l’un des premiers à passer de la poésie à l’écriture. La conférencière enchaînera en rappelant à l’assistance qu’avant que Apulée n’impose la prose, il n’y avait que de la poésie. Plus d’une heure durant, l’oratrice dissertera autour de son ouvrage et des contes amazighs en général qu’elle dira avoir retrouvé au Maroc par exemple, puis un débat s’en est suivi. Durant celui-ci, il a été question de l’ouvrage de la romancière mais aussi de la famille Rahmani d’Aokas, en hommage à laquelle a été organisée la semaine culturelle ayant dans son programme cette conférence de Tassadit Yacine. Dommage pour l’assistance que Tassadit Yacine n’ait pu parler de cette famille dont elle avouera ne connaître que feu Slimane Rahmani à travers ses écrits.

A. Gana