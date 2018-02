Le groupe El Bahara vendredi à la Maison de la culture

Par DDK | Il ya 8 heures | 330 lecture(s)

Le groupe El Bahara, rendu célèbre notamment par ses chansons patriotiques et d’autres destinées aux élèves d’Algérie, à l’instar de «Djibouha ya lewlad», «Choukran ya oustadhi», animera un gala, après-demain, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Un événement mis sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et sous l’égide du wali de Tizi-Ouzou, est-il indiqué dans un communiqué rendu public hier par le cabinet du wali. Ce dernier explique que «c’est dans le cadre de la grande tournée artistique entamée par le groupe El Bahara qu’un gala aura lieu, le 23 février 2018 à 15h, au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Cet événement culturel vise, entre autres, à consolider l’identité et l’unité nationale, à chanter l’amour de l’Algérie, la tolérance et la fraternité entre les jeunes. Il se veut aussi une campagne de sensibilisation pour dénoncer le phénomène de la violence dans les établissements scolaires et les stades et pour condamner le fléau de la toxicomanie chez les jeunes.»

Radhia B.