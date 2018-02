Émouvantes funérailles de Rachid Talbi

Par DDK | Il ya 8 heures | 431 lecture(s)

Rachid Talbi, membre de la troupe Debza, a été enterré, jeudi dernier, dans son village natal Tawrirt Hend Ouamar dans la commune de Tibane. Des centaines de personnes ont tenu à assister aux obsèques du défunt. La triste nouvelle de sa mort a jeté émoi et consternation parmi les nombreux amis de l’artiste et l’ensemble des citoyens de la région de Sidi Aïch, où le défunt était très apprécié et respecte. "Rachid était une personne qui aime la vie, toujours disponible pour aider ses amis et les plus faibles. Il était un vrai artiste. Je l’ai vu il y a une semaine lors d’un hommage rendu au groupe Talsa avec de nombreux artistes. La nouvelle de sa tragique disparition nous a énormément bouleversé", a confié un de ses amis. Plusieurs artistes, dont Merzouk Hamiane, et de nombreux chanteurs, à l image de Rachid Ferhani, Akli Ait Waghlis, ainsi que les maires des municipalités de la région de Sidi Aïch ont tenu à accompagner l’artiste à sa dernière demeure. Il est à signaler que Rachid Talbi vient de rejoindre un autre élément de la troupe Debza, Zahir Abdeladim natif de Tinebdar, décédé il y a plus d’une année.

