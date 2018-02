Il y a 29 ans, Mouloud Mammeri s’en allait…

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 346 lecture(s)

L’APC d’Ath Yenni en collaboration avec l’APW et la Direction de la culture de Tizi-Ouzou, a prévu un programme culturel pour commémorer le 29e anniversaire de la mort de l’illustre écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri.

Des activités qui se dérouleront du 26 au 28 février en cours, à l’espace culturel de Mammeri au chef-lieu communal d’Ath Yenni. «Mammeri est une figure emblématique de notre région mais aussi de toute la wilaya, voire de toute l’Afrique du Nord. C’est pourquoi, nous tenons comme à chaque anniversaire à nous recueillir sur sa tombe et à commémorer cette date sombre de notre histoire contemporaine avec des activités culturelles et la présentation de la vie et de l’œuvre de Dda El Mouloud», a indiqué le maire des Ath Yenni, M. Nacer Deghoul. À cet effet, les organisateurs prévoient une exposition permanente relative à la vie et à l’œuvre de l’auteur de L’opium et le bâton. Du théâtre, avec l’incontournable Foehn, une conférence sur la transcription de tamazight s’en suivra et qui sera animée par des universitaires de renom. Au dernier jour, il est prévu un recueillement sur la tombe du défunt. Plusieurs personnalités officielles, du monde culturel et artistique sont conviées à assister aux activités et aussi à prendre la parole pour raconter Mammeri. Rappelons que Mouloud Mammeri est décédé le 26 février 1989 à Ain Defla, alors qu’il revenait du Maroc dans sa propre voiture. Le 27 février, son corps a été acheminé à son domicile sis rue Sfindja à Alger. Le lendemain, Mouloud Mammeri a rejoint son village natal, Taourirt Mimoun, pour y être enterré. Ainsi, plus de 200 000 personnes l’ont accompagné à sa dernière demeure.

Hocine T.