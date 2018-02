La folie des derniers moments, pour le Ramadhan

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 720 lecture(s)

Une nouvelle série de télévision est actuellement en tournage dans la wilaya de Bouira. Intitulé «La folie des derniers moments», ce feuilleton de 30 épisodes est dirigé par le réalisateur Sofiane Tebbani, également scénariste du projet.

Le tournage a débuté le 10 février dernier et plusieurs sites ont été retenus par l’équipe de tournage, certains quartiers et établissements de la ville de Bouira, en plus de la station climatique de Tikjda et le site d’Aswel. Les acteurs de la série sont pour leur majorité des hommes et des femmes de théâtre qui tentent l’expérience du petit écran pour la première fois, à l’image de Walid Messi, Mehmen Aït Kaci, Houda Ben Youcef, Omar Ben Zitoune, Abd El-Wahab Rekkouche et le jeune garçon Abdou Tebbani. Cette série traite essentiellement le cas des malades cancéreux en Algérie. C’est l’histoire du jeune Salah 28 ans, l’acteur principal, issu d’une famille riche, touché par un cancer. Quelque temps après, il décide d’oublier sa grave maladie et passer ses derniers jours en folie. C’est ainsi qu’il enchainera les boulots et les visites de lieux qu’il ne connaissait pas avant, pour partager des moments de bonheur avec ces amis et son entourage. Durant cette période, le jeune Saleh fait la rencontre de Houda 30 ans, qui est elle aussi, atteinte d’un cancer. Au fil de cette rencontre, les deux jeunes décident de se marier, malgré les critiques de leur entourage. Le docteur Mohand-Arezki 50 ans, qui traite Salah et Houda, est le seul qui soutient les deux jeunes pour leur mariage, chose qui lui vaut des problèmes sérieux avec le père de Salah, qui ne voit pas d’un bon œil ce mariage. Salah décide de braver l’interdiction de son père et de se marier avec Houda. Il quittera son domicile familial après ce mariage et devra changer carrément son cadre de vie après cette décision. Au cours de cette étape, Salah fait la rencontre d’un autre personnage lui aussi atteint d’un cancer, et qui travaille comme simple vendeur de cigarette. C’est Allaoua 32 ans, diplômé de l’université et issu d’une famille très pauvre mais qui souffre également d’une séparation difficile avec une fille, Hanane, avec laquelle il a vécu une longue relation. Salah décide de prendre Allaoua sous son aile et l’aider à trouver un bon travail et c’est là que l’acteur principal reprend contact avec son père, pour le supplier de recruter Allaoua dans son entreprise. Le père de Salah lui accordera ce souhait, surtout qu’il est très heureux de reprendre contact avec son fils unique. Brillant et engagé dans son nouveau travail, Allaoua monte rapidement les échelons et devient cadre de cette entreprise. C’est à ce moment-là qu’il rencontrera Saïd ‘’l’escroc’’ 40 ans qui essaye de faire des affaires douteuses avec cette entreprise. Ce dernier finira enfin en prison, en raison de ces tentatives d’escroquerie et c’est là que resurgit Hanane l’ancienne copine d’Allaoua, et qui n’était finalement que l’épouse de Saïd l’escroc. Cette dernière postulera pour un poste au sein de l’entreprise ou travail Allaoua, et c’est lui qui devrait lui passer l’entretien d’embauche. Les faits de l’histoire s’accélèrent après, car l’état de santé de Salah et son épouse Houda se dégradent et Salah fait de grandes découvertes qui bouleverseront carrément le cours de cette histoire. Cette série sera probablement diffusée au cours du mois de Ramadhan prochain sur une chaîne de la télévision nationale. Signalons enfin que cette série est accompagnée par le ministère de la Jeunesse et des sports, par le biais de la direction centrale de la jeunesse, de la DJS et l’ODEJ de Bouira.

Oussama Khitouche