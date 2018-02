En hommage à Athmani

Par DDK | Il ya 8 heures 45 minutes | 409 lecture(s)

L'association culturelle Itri Iburayen se prépare à organiser la 7e édition de son Festival traditionnel «Amenzu n Tefsut». La manifestation est prévue à la maison de jeunes «Assam», dans la commune de Tifra, daïra de Sidi Aïch, les 23 et 24 mars prochain. Un programme riche et varié est tracé par les organisateurs qui prévoient notamment un hommage à Athmani, l'une des icônes de la chanson kabyle. «Avec les moyens du bord, nous avons tenu à maintenir le Festival qui en est à sa 7e édition. Et cette année, un hommage sera rendu à l'un des piliers de la chanson kabyle, Athmani. Un artiste aimé et très bien considéré par le public», explique Mourad Touak, président de ladite association. Nous apprendrons que plusieurs artistes participeront à cet hommage. Concernant le reste du programme de cette 7ème édition, qui s'étalera donc sur 2 jours, on annonce une table ronde animée par les artistes conviés, du chant, du théâtre et des récitals poétiques. Le rendez-vous est aussi celui du partage, notamment d'un des plats traditionnels qui fait la spécificité de la manifestation à laquelle il a donné son nom, consistant en un couscous aux œufs et au thapsia (Aderyis). Quant à la clôture, nous indique-t-on, elle sera marquée par un gala artistique avec la participation de plusieurs vedettes de la chanson kabyle, à l'instar de Boudjmâa Agraw, Amour Abdenour et Ali Ferhati.

M. K.