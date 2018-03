Miss Tikjda 2018 connue vendredi

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 288 lecture(s)

La finale du concours de beauté Miss Tikjda 2018 aura lieu, vendredi prochain, au niveau du centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), situé sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, à l’Est de la wilaya de Bouira.

Pour cette troisième édition du concours Miss Tikjda, pas moins de 24 filles ont été retenues pour passer la dernière phase de la compétition vendredi prochain. Ces dernières, âgées entre 16 et 25 ans et issues de plusieurs wilayas du pays, ont toutes passé au préalable, et avec succès, des épreuves de sport et de culture générale. La dernière étape, ou les trois premières lauréates seront connues, se tiendra durant la soirée du vendredi prochain et un défilé de mode est aussi prévu. Les membres du jury éliront après ce défilé, Miss Tikjda 2018 ainsi que la première et deuxième dauphine. À noter qu’une soirée musicale et artistique est aussi prévue à cette occasion. Selon M. Belkacemi Mohand Ameziane, chargé de communication au niveau du CNLST, cette troisième édition du Concours Miss Tikjda s’inscrit désormais dans le cadre des activités d’animations annuelles du CNSLT, et ce, suite à la grande réussite qu’ont connues les deux éditions précédentes : «L’édition de Miss Tikjda 2018 sera entièrement dédiée à la femme algérienne, à l’occasion du 8 mars. Un hommage sera, d’ailleurs, rendu à toutes les femmes de notre pays», explique M. Belkacemi, qui souligne que le programme d’animation vise à promouvoir la destination touristique de Tikjda en Algérie et même à l’étranger. Pour rappel, l’année dernière, c’était Mlle Laibi Tanina de Bouira, 24 ans et diplômée en finances, qui a été élue Miss Tikjda 2017, alors que Salmi Leilla de Tizi-Ouzou a été désignée deuxième dauphine et Nahi Melissa de Béjaïa première dauphine de ce concours. Ces trois lauréates seront, d’ailleurs, présentes vendredi prochain et elles remettront les prix aux futures trois gagnantes de l’édition de 2018.

Oussama Khitouche