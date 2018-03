Billets doux, un recueil de Karima Kebir

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 294 lecture(s)

Un recueil de 81 billets, intitulé ‘’Billets Doux’’ de la journaliste et écrivaine Karima Kebir, est paru la semaine dernière aux éditions Dar El-Adib. Ce livre qui se veut un recueil des meilleurs travaux littéraires de son auteure, traite de nombreuses questions sociales et sentimentales. Des messages intimes et doux, qui peuvent être à la fois personnels ou généraux comme l’explique l’écrivaine qui est à sa première expérience en littérature après de nombreuses années passées dans le monde de la presse écrite. Pour elle, véhiculer un message intime ne serait pas un simple acte, surtout qu’il pourrait être mal interprété ou mal compris : « De tout temps, véhiculer un message intime pour une autre personne n’est pas une simple besogne. Tant de réflexion, d’hésitation, d’interrogation pour se voir finalement renoncer à ce projet de crainte d’être mal comprise. Ainsi sur la fonction symbolique du billet porteur de nouvelles, nos proches, nos amis, nos êtres chers…sont autant de portes, dont il ne tient qu’à nous de pousser le heurtoir. Billets Doux, le lien direct entre celui qui aime et l’être aimé » explique l’auteure dans le préambule du recueil, où elle a aussi rendue hommage à tous ceux qui l’ont encouragée à rejoindre « le clan de ceux qui ne taisent pas leurs ressentis». «Aimer dans tous les sens», «Délivrance», «L’attente», «Mélancolie», «Mille et une nuits», «Profonde communion» et «Monde parallèle», sont autant de billets doux, parmi d’autres publiés dans ce recueil passionnant où on reconnait légèrement un style journalistique, direct et compréhensif, surtout touchant car exprimant des sentiments variables et des situations de joie et de bonheur parfois, ou d’incompréhension, de solitude et de tristesse aussi. Certains messages ou billets, pourraient porter une multitude d’interprétations, surtout du fait que ces écrits portent une touche énigmatique et poétique qui fait que le lecteur se sent, dès la première lecture, directement concerné par un ou plusieurs de ces billets, chose qui fait l’originalité de ce livre. L’écrivaine s’est inspirée de son vécu, où elle a été confrontée à des situations et à des expériences différentes, heureuses ou malheureuses, qu’elle a pu interpréter et transmettre d’une manière littéraire pour véhiculer, glisser des messages à ceux qu’elle aime tout comme au grand public.

O. K.