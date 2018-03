Finale du grand concours des activités culturelles

Par DDK | Il ya 12 heures 9 minutes | 454 lecture(s)

Afin de dénicher de jeunes talents et les sortir de l’anonymat, l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a organisé, jeudi dernier, la finale du grand Concours culturel et artistique dédié comme hommage à Mouloud Mammeri.

«La sélection des candidats a débuté depuis le mois d’octobre 2017. Sur les 120 participants, nous en avons sélectionné 32 finalistes. Ces derniers ont concouru dans trois disciplines, la poésie, le chant, ainsi que pour le prix du meilleur orateur et meilleur monologuiste», a expliqué Slimane Belherat, animateur et un des organisateurs du concours. En ce qui concerne les thèmes proposés, nous trouvons l’identité, la révolution, l’amour, le surréalisme et la philosophie. «Il y a vraiment des étudiants doués qu’il va falloir encadrer et former dans les différentes disciplines culturelles et artistiques. L’université doit retrouver sa vocation première. Elle est la première source, non seulement du savoir, mais également de la culture en générale», soulignera Kaci Saâdi, enseignant à l’université de Tizi-Ouzou et membre du jury. Les lauréats de cette première édition sont comme suit : Pour le chant, le premier prix a été remporté par Fetta Waliti, le 2e par Chekaï Thiziri et le 3e par Yasmine Taleb. Dans la catégorie monologue, les deux premiers prix sont revenus respectivement à Kermoune Akli et Benbekou Smail. Les meilleurs orateurs de ce concours sont Ibarsyène Jugurtha et Oukid Yasmine. Dans le chapitre poésie, le jury a décerné le 1er prix à Kaddour Rabah, le 2e à Boualem Med Arezki et le 3e à Haroun Karim.

Farida Elharani.