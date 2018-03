Un programme riche et varié pour aujourd’hui

Par DDK | 6 Mars 2018 | 474 lecture(s)

Les festivités qu’organisent la Direction de la culture de Tizi-Ouzou et les établissements culturels sous tutelle, en partenariat avec le FCE, depuis hier, en hommage à la femme, se poursuivent et dureront jusqu’à samedi prochain. Comme chaque année, les organisateurs ont prévu un programme d'activités riche et varié pour célébrer la Journée mondiale de la femme. Diverses animations sont donc programmées pour aujourd’hui. Celles-ci débuteront dès la matinée, vers 9h, au niveau des espaces des expositions de la Maison de la culture. Le public est convié à des expositions de produits de l’artisanat, de documents sur des femmes chefs d’entreprises et de livres. Comme hier, des séances de vente et dédicaces de livres seront animées par des auteures. Dans la salle du Petit-Théâtre, un récital poétique, des «achewiqs» et des chants populaires sont au menu, à partir de 10 h. Dans l’après-midi, à partir de 14h, une table ronde, sous le thème «Quand la femme œuvre pour la culture algérienne authentique», sera co-animée par Mme Djouher Amhis, Professeur de lettres françaises et inspectrice d’enseignement, Mme Lynda Tamderari, journaliste à la chaîne 3 de la radio nationale et Mme Nadia Heffaf, artiste peintre. Par ailleurs, la salle de conférences de la bibliothèque principale de lecture publique abritera une journée de formation au profit des femmes chefs d’entreprises, de 9h à15h, encadrée par M. Idir Mohamed, sous le thème «Leadership au féminin». Et à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, le public est convié, à 13h, à la projection du film documentaire «La langue de Zahra», réalisé par Fatima Sissan, qui traite de la langue, la parole, les métaphores et proverbes kabyles.

Radhia B.