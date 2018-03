Le village Aït-Zaim fin prêt

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Le village Aït-Zaim sera de nouveau sous les feux de la rampe, les 21, 22, 23 et 24 de ce mois de mars, pour la 8e édition de la Fête de l’olivier.

La manifestation est organisée par l’association culturelle «Tigedit» et le comité du village, sous l’égide de l’APW de Tizi-Ouzou, de la Direction de la culture et l’APC de Maâtkas. Cette édition aura comme thème «L’olivier, patrimoine et traditions». Comme chaque année, un riche programme a été concocté par les organisateurs et aura comme théâtre tout le village, notamment ses huileries et ses oliveraies. Plusieurs expositions seront installées à travers des stands sur la placette principale du village, proposant de l’huile d’olive et d’oléastre de différentes variétés, du grignon, de la margine, du bois d’olivier, des plantes médicinales, des matériaux agricoles et particulièrement oléicole ainsi que des plats traditionnels. Des ateliers de démonstration sont également prévus, ils porteront sur la récolte, le compostage, la trituration, la fabrication traditionnelle de savon, ainsi que sur la multiplication et la taille de l’olivier… Des conférences seront également au menu des quatre journées de festivités. Ainsi, Maâtkas, première daïra en matière de production oléicole à l’échelle de la wilaya, accueillera durant 4 jours ses invités. Les hôtes d’Aït Zaïm seront notamment conviés à un grand couscous qui est déjà en préparation dans les foyers du village. Nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions sur le détail du programme des festivités.

A. I.