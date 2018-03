Hommage à Hamou Nasri

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Un vibrant hommage a été rendu, la semaine dernière, à Bordj-Mira, chef-lieu de la commune de Taskriout, à un chanteur de la région, connu et aimé de tout le monde et qui a tiré sa révérence il y a une année. Hamou Nasri était un exemple pour une grande partie de la population de la région, pour sa modestie et son humanité. Il avait été l’initiateur et l’animateur du mouvement artistique dans cette région aride culturellement, notamment durant les moments difficiles de la décennie noire. Natif de la localité d’Aït-Ali ou Mohand, ce chanteur, se rappelle-t-on, a toujours été là pour encourager et guider les plus jeunes en leur insufflant cette envie d’aller de l’avant et de s’éloigner des chemins tortueux qui menaient vers la déchéance, à une époque où il s’occupait de la cafeteria du centre culturelle Malek Bouguermouh de Taskriout. Miroirs de son âme, ses deux albums «La voix des larmes du cœur» (1993) et «Mélodies du cœur» (1995), en disent long sur ses aspirations et ses valeurs. Aujourd’hui, tous ceux qui l’ont côtoyé regrettent son départ prématuré. Vaincu par la maladie, il a quitté ce monde le 3 Mars 2017. Pour lui exprimer leur reconnaissance, et à l’initiative de l’association culturelle «Etoile d’Agrioune», un groupe de jeunes a organisé, la semaine dernière, au niveau de l’ex-CAPCS, un gala-hommage à sa mémoire. Huit chanteurs de la région, principalement des amis du défunt, et plusieurs poètes y ont animé. Un bouquet de fleurs à été déposée sur sa tombe, en présence de sa famille et des autorités locales. Le gala qui a duré 3 heures, a drainé une foule très importante. Des cadeaux ont été offerts par les jeunes de l’association à la famille du défunt. «Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais, tes efforts et tes conseils resteront toujours vivants dans nos esprits et nos cœurs», tel était le message adressé par tous les présents au défunt Hamou Nasri. Une initiative qui a mis du baume au cœur de sa famille et de tous ceux qui l’appréciaient.

Saïd M.