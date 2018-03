Un programme spécial-vacances de printemps

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 221 lecture(s)

Le Théâtre régional Kateb Yacine a rendu public son programme du mois de ce mois de mars. Celui-ci s’étalera jusqu’au samedi 31. Il est notamment question des Journées nationales du théâtre pour enfants, du 17 au 31. Les spectacles commenceront à 14h et le ticket est au prix symbolique de 50 DA. Hier, ce fut Tilelli Production qui présenta son spectacle Miss Amazigh. La troupe théâtrale de Mascara présentera, demain lundi, sa pièce «Assif… Lan A3tadir». La générale de la pièce pour enfants «Cbaha Yettrun» sera présentée par l’association de théâtre et des arts Assayas de Bouira, après-demain mardi. Puis, les enfants seront en vacances de printemps et pourront profiter des Journées du théâtre qui leur seront réservées. La troupe El Badr, de Médéa, ouvrira le rideau avec les clowns et jeux, samedi 17 Mars à 14h. Le dimanche 18 mars, un spectacle de magie sera présenté par Nadjib Haffaf de Boumerdès. Le lendemain, 19 mars, à l’occasion de la Journée de la victoire, l’association «Etoile filante» de Draâ Ben Khedda revient avec la pièce «Atemma3» (L’envieux). Mardi 20 mars, «El moughamiroun wa kounouz el abtal» sera présentée par l’association culturelle Halat Ibdaâ d’Ager. La coopérative Mezghenna du théâtre de Baraki (Alger) présentera, le mercredi 21 Mars, son spectacle intitulé «La vendeuse de poupées». «La colombe et le roi triste», de la coopérative Anahedha Lemenayeliya de Boumerdès, sera proposée aux enfants le Jeudi 22 mars. Brahim et Mohamed dans les rôles des clowns Kimous et Kouki égayeront à leur tour les enfants. Le théâtre régional El Eulma de Sétif sera à Tizi-Ouzou, le samedi 24 mars, pour son spectacle «Fi Koulli Bayt». Fen Bladi d’Oran lui succédera le lendemain dans «Boustan El Mahaba». Un autre spectacle de magie sera présenté par Omar Hachemi de Tizi-Ouzou, le lundi 26 mars. La journée internationale du théâtre sera célébrée, le mardi 27 mars, avec la pièce «Ccna Ldyur». Afkar wa founoun d’El Eulma (Sétif) se produira avec de la magie, des clowns et des jeux. De Sidi Bel Abbès, l’association culturelle El Miche3al se déplacera à Tizi-Ouzou pour la présentation de «3awdat Assorsor», le jeudi 29 mars. Ben Hamou Hocine, un autre magicien connu des enfants de Tizi-Ouzou, sera présent le vendredi 30 mars. Pour la clôture de ces journées théâtrales, samedi 31 mars, deux associations sont prévues : l’association Sawt el Khechaba de Saïda dans «Les aventures de Bichou et de Micha», puis l’association Ibturen de Larbâ Nath Irathen clôturera avec un gala pour enfants.

M. A. T.